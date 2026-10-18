Coluna de quinta

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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 13:37

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A coluna vai mostrar novas operações abertas e que vão abrir.

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