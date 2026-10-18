Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 13:37

No Ponto

Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A Leckerhaus abrirá loja na avenida Paraguassu, em Xangri-Lá, no Litoral Norte.

Notícias relacionadas