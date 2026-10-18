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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 13:37

Appmax estreia na Money20/20 em Las Vegas

Sanhudo, Wecker e Timm (esq. p/ dir.) buscam atrair negócios para o Brasil

Sanhudo, Wecker e Timm (esq. p/ dir.) buscam atrair negócios para o Brasil

/APPMAX/DIVULGAÇÃO/JC
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A fintech gaúcha Appmax estreia com estande próprio no Money20/20 USA, um dos principais eventos globais do setor financeiro, que começou ontem e vai até quarta em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em nota à coluna, a empresa, com sede no Instituto Caldeira, diz que o foco é ampliar conexões internacionais e apresentar oportunidades do comércio eletrônico. "Queremos aproximar empresas internacionais do mercado brasileiro e mostrar como nosso conhecimento sobre os hábitos de consumo e os meios de pagamento locais pode contribuir para novos negócios", comenta o diretor comercial, Guilherme Wecker, que está em Las Vegas, com João Sanhudo e Luan Timm. A plataforma da Appmax movimentou R$ 2,55 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 59% ante o mesmo período de 2025.

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