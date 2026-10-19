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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:50

Ücompany estreia com cerveja com proteína e sem álcool

Luís, Marcelo e Luigi Cantele e Rossetto criaram a inovadora Übrew

Luís, Marcelo e Luigi Cantele e Rossetto criaram a inovadora Übrew

/BETINA DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O mercado crescente de bebidas sem álcool e agora com proteína embalou a estreia de um novo player gaúcho. A Ücompany, de Erechim, no Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, nasceu com um novo produto, a Übrew, sem álcool e mais proteica, que chegou às gôndolas no fim de setembro.O produto inovador vai ser patenteado no Brasil, informa a Ücompany. Dados da NielsenIQ (NIQ) mostram que 67% dos consumidores já buscam itens com mais proteínas. A IWSR, consultoria global em bebidas, aponta que o mercado sem álcool cresceu 13% em 2024 nos 10 principais mercados mundiais, entre eles o Brasil.

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