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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:50

Termos que escalam na gôndola

Categorias ganham mais espaço no supermercado e atraem consumdiores

Categorias ganham mais espaço no supermercado e atraem consumdiores

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Natural, saudável, zero açúcar, protein, baixo teor de carboidratos, zero lactose, diet/light e zero glúten não só redesenham a nutrição das famílias como estão reformatando as gôndolas de supermercados e a jornada dos consumidores. No caminho inverso, a busca pelos produtos com estas características está moldando ainda mais investimentos e novos mercados para fabricantes. Levantamento da GS1 Brasil rastreou a disparada desses elementos nos porfólios de marcas. A gôndola é o destino. O Índice de Diversificação de Portfólio de Produtos GS1 Brasil acompanha mensalmente a renovação dos portfólios da indústria brasileira, considerando a intensidade de produtos cadastrados (mercadorias) e a abrangência e capilaridade das indústrias nesse movimento (fabricantes), alimentado pelo Cadastro Nacional de Produtos da GS1 Brasil (formado pelos próprios donos das marcas ao identificar suas linhas) ajuda a mapear o que vem surgindo com mais força.

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