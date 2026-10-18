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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 00:50

Alimentos e bebidas com proteína a zero açúcar puxam avanço de saudáveis

Categorias ganham mais espaço no supermercado e atraem consumdiores

Categorias ganham mais espaço no supermercado e atraem consumdiores

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Natural, saudável, zero açúcar, protein, baixo teor de carboidratos, zero lactose, diet/light e zero glúten não só redesenham a nutrição das famílias como estão reformatando as gôndolas de supermercados e a jornada dos consumidores. No caminho inverso, a busca pelos produtos com estas características está moldando ainda mais investimentos e novos mercados para fabricantes. Levantamento da GS1 Brasil rastreou a disparada desses elementos nos porfólios de marcas. A gôndola é o destino. 

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