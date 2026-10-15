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Patrícia Comunello

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 00:25

Coluna de segunda

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A coluna vai trazer impactos dos CDs da Mercado Livre e Amazon, em Gravataí, e panorama da inadimplência no RS.

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