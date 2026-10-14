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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 19:12

"Tem rede indo para a praia agora. Eu acreditei em 1975", diz presidente do Asun

Quem tem mais direito de estar no Litoral?', provoca Romacho: 'Eu'

Quem tem mais direito de estar no Litoral?', provoca Romacho: 'Eu'

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Vamos falar: quem tem mais direito de estar no Litoral?", provoca um dos mais veteranos supermercadistas do Rio Grande do Sul, ao participar do programa do Minuto Varejo Semana, no ar no canal do JC no YouTube. 

"Eu, né, que acreditei em 1975. Tem rede indo para a praia agora", responde, de pronto, Antonio Ortiz Romacho, presidente da rede Asun, sétima maior varejista do setor, com 14 das atuais 40 lojas na região, cutucando, claro, a concorrência. E uma das razões que validam as declarações é uma só: "Não sou gigolô de praia", demarca o supermercadista. 

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