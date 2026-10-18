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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 20:35

Laghetto abre no fim de outubro no Aeroporto de Porto Alegre e já tem grande procura

Hotel fica em frente ao terminal de passageiros do Aeroporto de Porto Alegre

Hotel fica em frente ao terminal de passageiros do Aeroporto de Porto Alegre

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Antes mesmo de abrir, o novo hotel da grife gaúcha Laghetto já registra alta procura pelas vagas, e a razão é simples: a localização. Outro motivo também é que o Laghetto Stilo Aeroporto, em frente ao terminal de passageiros do complexo aeroportuário, em Porto Alegre, abre em ritmo de soft opening (menos quartos).

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