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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:25

Coluna de quinta

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A coluna de quinta vai trazer novidades sobre as lojas do Nacional, com grupos que tentam alugar os pontos em Porto Alegre. 

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