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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:25

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Minuto Varejo - Mini Kalzone - lancheria loja - Capão da Canoa - calzones - lanches - praia - litoral norte

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/MINI KALZONE/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A Renner vai abrir no dia 16 em Venâncio Aires. 

A Mini Kalzone acaba de abrir em Capão da Canoa, na avenida Paraguassu, 1945. A loja tem playground e ainda decoração com tema de praia, além de ter aberto 12 empregos. O diretor da rede, Eduardo Magro, cita que é a terceira loja da marca inaugurada em 2026 no Estado. Antes, a Mini Kalzone chegou ao Hospital da Pucrs, em Porto Alegre, e ao Centro de Caxias do Sul. São mais de 20 pontos no Rio Grande do Sul. "Este ano vamos inaugurar mais oito lojas em outros estados", adianta Magro. 

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