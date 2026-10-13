Grupo da Serra investe R$ 1 milhão no Okre, em Torres

Patrícia Comunello
A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
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A coluna foca novidades sobre operações, tendência e desempenho do consumo e traz olhar de quem empreende no varejo do Rio Grande do Sul, com conteúdo multimídia.
Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:25
Loja fica no Reserva Garden situado na entrada da cidade litorânea/DANIELA SPERB MORAES/DIVULGAÇÃO/JC
Novo empreendimento estreou em Torres, no Litoral Norte, bem na entrada da cidade e com foco em mobiliário de alto padrão. Três empreendedores de Caxias do Sul estreiam no negócio com o Okre, um mall de 500 metros quadrados na avenida principal, no acesso ao residencial Reserva das Águas. O Okre faz parte do Reserva Garden, da construtora RDimer. Para a coluna, os empreendedores da Serra destacam o projeto da loja assinado pela designer Daniela Moraes, que é sócia da operação. "O valor do investimento é de cerca de R$ 1 milhão", informam os sócios. A loja foca mercado que é ascendente na região, com novos projetos imobiliários e maior população em uma das maiores praias do Litoral Norte. A coluna já noticiou, por exemplo, que marcas nacionais de varejo, como a Youcom, da Lojas Renner, vai abrir no Vésta Shopping, que fica no Centro da cidade. Aliás, outra varejista de moda, a C&A, sondou para ter unidade local, mas o problema é falta de imóvel no tamanho pretendido. A Renner tem filial no Vésta.