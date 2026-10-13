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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:25

Quitute de Natal vira oportunidade para marca e loja

Rosane levou pessoalmente as primeiras unidades para Gunzel vender

Rosane levou pessoalmente as primeiras unidades para Gunzel vender

/FREE KITCHEN/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Como nasce um produto para a temporada que puxa mais vendas no varejo? A coluna traz um exemplo que uniu necessidade e diversidade para dar origem a um panforte brasileiro. O panforte é um quitute natalino, com influência italiana, assim como o panetone e o torrone. Por que isso é tão interessante? Rosane Levenfus, fundadora da Free Kitchen, com a filha Silvia, topou a provocação dos donos do Armazém 196, que fica na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A Free atua com itens livres de glúten, leite e açúcar. O panforte, claro, tinha de nascer com essas características. "Eu não conhecia, foi o Osmar Lamb (dono da loja) que me ensinou", conta Rosane. Mas o motivo que levou ao pedido do varejista foi bem compreensível: o panforte é importado e os preços estão nas alturas, mais de R$ 300,00.

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