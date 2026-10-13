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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:50

Bella Gula reabre no Paseo Zona Sul com nova direção e novidades

Loja havia fechado devido à troca de franqueado e voltou, após reforma, à praça de alimentação do mall

Loja havia fechado devido à troca de franqueado e voltou, após reforma, à praça de alimentação do mall

/BELLA GULA/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Uma marca que tinha feito rápida retirada já está de volta ao mix de um dos centros comerciais mais populares da Zona Sul de Porto Alegre. A confeitaria Bella Gula voltou ao Paseo Zona Sul sob nova direção, cardápio de comidinhas e disposta a atrair a clientela da região, avisa a nova franqueada, Jaqueline Schindler, para a coluna Minuto Varejo. 

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