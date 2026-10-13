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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 00:50

Mimô do Zé conquista o Jardim Botânico

Zé mostra os quitutes que são mais pedidos e que atraem a clientela para o espaço

Zé mostra os quitutes que são mais pedidos e que atraem a clientela para o espaço

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Tudo começou com a venda de brownies na fila de restaurantes universitários (RUs) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Hoje o negócio virou uma das cafeterias mais charmosas e que dia a dia vira destino de moradores do bairro Jardim Botânico, na Zona Leste de Porto Alegre. O empreendimento, dentro do campus olímpico, sede da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (Esefid), é resultado de um sonho de um jovem empreendedor e ex-graduado na instituição. "Comecei vendendo brownies quando estava na graduação de Fisioterapia", recorda José Laurito, à frente do Mimô do Zé. Por que este nome? "Queria retribuir de algum jeito tudo que a Ufrgs me proporcionou", resume o jovem, lembrando que começou a vender bolinhos para ter dinheiro para custear refeições e transporte. Mas os brownies fizeram tanto sucesso que foi provocado por uma professora a se candidatar a montar a cafeteria na antiga lancheira da Esefid, que havia fechado. 

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