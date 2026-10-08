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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:14

Bella Gula reabre no Paseo Zona Sul com nova direção e novidades

Loja havia fechado devido à mudança de operador e voltou à praça de alimentação do Paseo Zona Sul

Loja havia fechado devido à mudança de operador e voltou à praça de alimentação do Paseo Zona Sul

BELLA GULA/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma marca que tinha feito rápida retirada já está de volta ao mix de um dos centros comerciais mais populares da Zona Sul de Porto Alegre. A confeitaria Bella Gula voltou ao Paseo Zona Sul sob nova direção, cardápio de comidinhas e disposta a atrair a clientela da região, avisa a nova franqueada, Jaqueline Schindler, para a coluna Minuto Varejo

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