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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 19:44

Dia das Crianças deve injetar R$ 1,2 bilhão no varejo gaúcho, aposta Federação AGV

Brinquedos lideram a preferência de compra para filhos, segundo pesquisa da TIM

Brinquedos lideram a preferência de compra para filhos, segundo pesquisa da TIM

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Data que abre o último trimestre promocional do ano no varejo - e ainda tendo à frente a concorrência de Black Friday -, o Dia das Crianças deve injetar R$ 1,23 bilhão no comércio gaúcho, informa a Federação AGV à coluna Minuto Varejo. O valor segue a mesma cifra nominal de 2025, cita a entidade.  
"Cenário de consumo marcado por maior cautela das famílias e por diferentes fatores que influenciam diretamente as decisões de compra", assinala a Federação AGV, em nota.
"O Dia das Crianças é uma data muito emocional. Isso faz com que sempre exista a disposição de comprar um presente. O que muda é a forma como esse consumidor compra”, comenta o presidente da sigla, Vilson Noer. "As famílias podem até comprar mais de um presente, mas devem fazer escolhas mais econômicas", vislumbra Noer, na nota.
O cenário de endividamento e inadimplência pauta o consumo. Na Capital, o SindilojasPOA indicou gasto menor este ano e receita de R$ 218 milhões
Ana Paula Tozzi, especialista em varejo, reforça a percepção e indica que será uma data "com crescimento moderado em faturamento, muito mais impulsionado pelo aumento dos preços". "O consumidor não abre mão do presente, mas está cada vez menos disposto a pagar qualquer preço por ele", alerta Ana Paula, em nota para a coluna.

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