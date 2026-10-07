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Patrícia Comunello

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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:57

Dia das Crianças com compras de última hora e foco em brinquedos

Lojas reforçam promoções para atrair consumidores que estão dosando mais os gastos

Lojas reforçam promoções para atrair consumidores que estão dosando mais os gastos

FERNANDA GIGIO DAVOGLIO/JC
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Patrícia
O momento indica que o Dia das Crianças de 2026 não está para brincadeira. As lojas especializadas estão tendo de caprichar em promoções para conquistar pais e outros clientes que buscam presentes. Pesquisas da Fecomércio-RS, SindilojasPOA e CDL Porto Alegre sinalizam para compras dias antes da data e até tíquete menor. A CDL-POA apontou, ao ouvir moradores, que brinquedos subiram na preferência ante itens como smartphones, que passaram de segundo para quarto lugar na lista de compras. 

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