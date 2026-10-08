Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 00:25

Coluna de terça

Compartilhe:
JC
JC
A coluna, que muda de dia (efeito do feriado), mostra como a Free Kitchen está ganhando espaço em lojas com o panforte (quitute de Natal) sem glúten. 

Notícias relacionadas