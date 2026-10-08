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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 00:25

No Ponto: Bazar do Gauchão Supermercados, Bob's, Prataveira e Ledur Livraria

Antigo ponto do Gauchão Supermercados vai ter bazar que faz parte da rede varejista

Antigo ponto do Gauchão Supermercados vai ter bazar que faz parte da rede varejista

/TATI FELDENS/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
> O Gauchão Supermercados vai abrir um bazar no antigo ponto no bairro Santana, na Capital, fechado quando a rede migrou para o ex-Nacional, também na rua Vicente da Fontoura, a 200 metros. A fachada já avisa sobre o futuro Bazar Lourdes. A sócia-proprietária do Gauchão, Agnes Passos, projeta a abertura para o começo de 2027. "Lourdes é minha mãe", conta ela. Será o segundo bazar. O outro fica na loja da avenida Antônio de Carvalho. Na Santana, serão abertos 15 empregos. Vizinhos deram a dica do bazar para a coluna e comentaram sobre acúmulo de lixo no imóvel fechado. Agnes garantiu que será feita a limpeza.

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