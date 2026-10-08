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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 00:25

Cais Mauá a endividados: varejistas listam prioridades para Zucco

Klein, Piva, Pioner e Noer apontam vitória no primeiro turno como vantagem para novo governo

Klein, Piva, Pioner e Noer apontam vitória no primeiro turno como vantagem para novo governo

/MONTAGEM FOTOS FABIOLA CORREA/BRENO BAUER/FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/TÂNIA MEINERZ/JC
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Revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre, à saúde econômica para combater o problema mais agudo hoje para o comércio: alto endividamento combinado à alta  inadimplência. Os dois tópicos estão nas prioridades que lideranças varejistas listaram a pedido da coluna Minuto Varejo, ao projetar a gestão do governador eleito no primeiro turno, Luciano Zucco (PL). Os dirigentes da CDL Porto Alegre, SindilojasPOA, Federação Varejista e Federação AGV receberam bem o discurso de conciliação de Zucco, apoio no Parlamento e esperam ambiente saudável para empreendedores.

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