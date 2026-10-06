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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 22:58

Depois de McDonald's, Bob's avança no interior abrindo no topo da Serra Gaúcha

Unidade fica próximo de duas BRs e segue estratégia de atrair pela conveniência

Unidade fica próximo de duas BRs e segue estratégia de atrair pela conveniência

BOB'S/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Redes de fast-food estão interiorizando cada vez mais seu alcance. A rede global McDonald's abriu em Canela, vai entrar em Farroupilha e Xangri-Lá. Agora a concorrente brasileira Bob's acaba de desembarcar no topo da Serra Geral gaúcha, uma das paisagens mais belas do Brasil. A marca informou ao Minuto Varejo que chegou a Vacaria no fim de setembro

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