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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 14:46

Nova Olaria estampa primeira marca na fachada antes da reabertura

Balcone colocou o nome na fachada do Nova Olaria, na entrada onde será a pizzaria

Balcone colocou o nome na fachada do Nova Olaria, na entrada onde será a pizzaria

ANA BOMERICH/DIVULGAÇÃO/JC
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O Nova Olaria já começa a estampar marcas que estarão na operação, que estreia em 16 de outubro no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, data confirmada pela Dallasanta, dona do complexo, à coluna Minuto Varejo. A Balcone Pizzaria estampou o nome na fachada externa do mall, logo na entrada principal pela rua Lima e Silva, chamando a atenção da vizinhança, que avisou o Minuto Varejo. 

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