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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 00:50

Programa abordou parceria em produtos com Free Kitchen

Tatiana e Raul, e Rosane e a filha entraram, por vídeo, das operações

Tatiana e Raul, e Rosane e a filha entraram, por vídeo, das operações

/STUDIO PROHUB/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O programa do Minuto Varejo no YouTube e no Spotify mostrou a parceria da Sabor de Luna e Free Kitchen, marca com linhas de produtos voltados a consumidores com restrição alimentar, como celíacos, e quem busca itens mais saudáveis. O alfajor zero açúcar foi desenvolvido pela Free Kitchen, comandada por Rosane Levenfus e a filha Silvia. "Perto do Dia das Mães, a Tati (Sabor de Luna) veio com o desafio: 'Gurias, vocês conseguem produzir um alfajor sem açúcar, glúten e leite?", recordou Rosane. A provocação, claro, foi atendida. Essa e outras parcerias entre as duas marcas foram detalhadas no programa, com mãe (falando direto da fábrica da Free Kitchen, no bairro Santana, na Capital, filha, do quiosque da marca aberto este ano no IguatemiPOA, e a dupla Tatiana Druck e Raul Coppetti de uma das lojas do Sabor de Luna. Silvia também descreveu como está a procura na operação no Iguatemi.
Também foram assuntos na edição o livro de Daniela Horta, Como Transformar o Mundo, e o lançamento da água mineral da Cyrilla, marca centenária de bebidas de Santa Maria, fabricante da famosa Cyrillinha, feita com óleos essenciais da casca da laranja. Assista pelo QR-Code aqui nesta página.

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