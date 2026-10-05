Vinícola Galiotto projeta crescimento e mais mercados

Depois de seis décadas, a Vinícola Galiotto, de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, projeta mais crescimento e também mais espaço no varejo nacional e em mercados no exterior. Informações passadas à coluna Minuto Varejo
projetam que a receita deve fechar 2026 com alta de 14% frente a 2025. No ano passado, a operação familiar faturou R$ 107 milhões. Este ano o ritmo dos negócios aponta para fluxo de R$ 122 milhões. "Ampliação do portfólio, expansão comercial e reconhecimento da qualidade de seus produtos", elenca a direção da vinícola, como fatores que marcam o ano. O mercado de "bebidas leves e versáteis" está na mira do negócio para ganhar mais espaço. O Sudeste é a região que mais consome as bebidas. O vinho tinto suave da marca está entre os mais vendidos no Rio de Janeiro, cita a vinícola. No exterior, os principais destinos são Haiti, Paraguai e Estados Unidos.
Em setembro, a Galiotto comemorou os 60 anos com atividades na área da futura nova sede, que ficará pronta em 2027. A empresa lançou ainda o Galiotto, Edição Especial 60 Anos, para comemorar os 60 anos. Detalhe: o vinho tem número limitado de garrafas, que estão sendo comercializadas apenas na sede da vinícola. A direção familiar explica, em nota, que "o rótulo comemorativo foi desenvolvido a partir de um blend de Cabernet Sauvignon, Tannat e Merlot, todas uvas da safra 2021". O complexo ainda em construção será espaço para mais interação com apreciadores da bebida. A vinícola foi fundada em 1966, com a terceira geração à frente do empreendimento, com produção de 10 milhões de litros por ano e capacidade de armazenagem de até 14 milhões de litros. "Atualmente, o portfólio reúne 62 SKUs, entre vinhos de mesa, vinhos finos, espumantes, sucos de uva, frisantes e cooler, comercializados em diferentes regiões do Brasil e também no mercado internacional", detalha a marca. Premiações recentes carimbam a boa fase. Uma delas foi a Medalha Diamante no 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, da Associação Brasileira de Enologia. A Galiotto conquistou ainda a Vinalies Or 2026, uma das mais importantes da vitivinicultura mundial, com o Breez Cooler sabor Morango, cita a direção.