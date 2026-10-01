Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:22

Grupo Passarela abre 2ª atacarejo Via em Bento e projeta nova loja

Uniddae em Bento Gonçalves é aberta cinco anos após a rede entrar no RS pelo cidade

Uniddae em Bento Gonçalves é aberta cinco anos após a rede entrar no RS pelo cidade

GRUPO PASSARELA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia
Um dos maiores grupos supermercadistas de Santa Catarina acaba de ampliar a presença em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, porta de entrada no mercado gaúcho em 2021. E mais: depois do segundo atacarejo Via aberto na cidade nesta quinta-feira (1º), o grupo informa à coluna Minuto Varejo que já planeja ter a terceira loja em 2027.

Notícias relacionadas