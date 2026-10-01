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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 17:33

CasaCor RS tem liquida com desconto de até 70% em 35 ambientes

São 35 espaços montados por profissionais, que estão com diversos itens em promoção

São 35 espaços montados por profissionais, que estão com diversos itens em promoção

CASACOR RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Na reta final de visitação, a CasaCor RS entrou em liquidação. Para quem gosta de design e arquitetura para ambientes internos, tem a chance de comprar itens com desconto de até 70%. A coluna Minuto Varejo lembra que a visitação vai até domingo (4) - das 14h às 21h, nesta sexta-feira (2), e das 12h às 21h, no fim de semana, no antigo terminal do Aeroporto Internacional Salgado Filho, perto do atual terminal de passageiros.

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