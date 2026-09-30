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Patrícia Comunello

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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 21:45

Expressos a R$ 5 em cafeterias do Santander ajudam projetos sociais

Ação será neste 1º de outubro nas cafeterias em Porto Alegre e Caxias do Sul (foto)

Ação será neste 1º de outubro nas cafeterias em Porto Alegre e Caxias do Sul (foto)

BANCO SANTANDER/DIVULGAÇÃO/JC
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Quem pedir um expresso nesta quinta-feira (1º de outubro) em cafeterias conectadas a agências do Santander vai ajudar projetos sociais voltados a crianças e adolescentes. A ação aproveita o Dia Internacional do Café. No Rio Grande do Sul, o Santander informou à coluna Minuto Varejo que a promoção vale para as unidades de Porto Alegre e Caxias do Sul.

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