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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:37

Collab Retail, Bacio di Latte, Biamar e Rosa Imperial no programa do Minuto Varejo

Minuto Varejo - Programa sem,ana - no ar - Patrícia Comunello com Rafael Puerta - Collab Retail RS - Bacio di Latte

Minuto Varejo - Programa sem,ana - no ar - Patrícia Comunello com Rafael Puerta - Collab Retail RS - Bacio di Latte

/STUDIO PROHUB/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
O episódio número 71 do podcast da coluna Minuto Varejo está no ar no canal do Jornal do Comércio no YouTube e com três entrevistas imperdíveis. Novidades do Collab Retail, Bacio di Latte, Biamar e Rosa Imperial

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