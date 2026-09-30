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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:37

No Ponto

A 62ª loja da rede norte-americana já funciona em avenida de Canela

A 62ª loja da rede norte-americana já funciona em avenida de Canela

MCDONALD'S/DIVULGACÃO/JC
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Jornal do Comércio
> O McDonald's desembarcou em Canela. As próximas unidades abrem em Porto Alegre (avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer), Farroupilha e Xangri-Lá. A marca faz seleção para 40 vagas na Capital. Com a operação de Canela, o Mc chegou a 62 pontos no Estado. A rede busca terrenos para instalar mais unidades. Em Canela, a filial fica na avenida Dom Luiz Guanella, 960, e tem 50 funcionários. "Queremos que a unidade atenda turistas, mas que seja também um ponto de encontro para moradores”, diz o franqueado Cezar Cesa.

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