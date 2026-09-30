Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:37

Coluna de segunda

Compartilhe:
Jornal do Comércio
Nova Olaria: Livraria Santos e mais 11 marcas confirmadas e data de abertura.

Notícias relacionadas