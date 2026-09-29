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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 14:02

McDonald's abre em Canela e prevê mais três novas lojas até dezembro

A 62ª loja da rede norte-americana já funciona em avenida de Canela

A 62ª loja da rede norte-americana já funciona em avenida de Canela

MCDONALD'S/DIVULGACÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O ritmo de abertura de novas lojas da rede McDonald's no segundo semestre é forte. A rede norte-americana acaba de desembarcar em Canela, reforçando a presença em um dos principais circuitos turísticos do Brasil. A marca já está em Gramado. A coluna Minuto Varejo apurou que as próximas unidades a abrir serão em Porto Alegre, Farroupilha e Xangri-Lá.

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