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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 23:22

Nova Olaria terá Livraria Santos e mais 11 marcas na volta à Cidade Baixa

Instalações na Cidade Baixa foram recuperadas e preparadas pela Cyrela para receber novas operações

Instalações na Cidade Baixa foram recuperadas e preparadas pela Cyrela para receber novas operações

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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O Nova Olaria terá loja de uma das maiores redes de livrarias do Rio Grande do Sul. A Livraria Santos informou à coluna Minuto Varejo que assinou contrato para figurar no cardápio do centro comercial. A Dallasanta, dona do mall, confirmou 12 marcas no complexo, que abre ao público em 16 de outubro no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

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