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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 00:25

No Ponto

Operação com a marca Gian'z na fachada chamou a atenção na rua Dinarte Ribeiro

Operação com a marca Gian'z na fachada chamou a atenção na rua Dinarte Ribeiro

/SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A Gian'z é a nova sorveteria da grife Gianluca Zaffari e deve abrir a primeira unidade esta semana no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No Instagram da @gianz.lab, os donos dão a pista de que "quem manda bem na casquinha resolveu sair dela". Os empreendedores indicam que o Gian'z é "um laboratório de novas experiências, sabores e ideias". "Será uma loja de sorvete espresso, bombom de sorvete e outras novidades", adianta Luccas Zaffari, um dos sócios-proprietários. A Gian'z desembarca na rua Dinarte Ribeiro, 50. A Gianluca Zaffari terá outra loja, no Nova Olaria, pertencente à Dallasanta, que teve concluída a revitalização, mas ainda não liberou para os pontos para as marcas se instalarem. Será a décima unidade da rede. A gelateria é comandada por Fernando Zaffari (família que teve o Dosul) e os filhos Luccas e João no comando.

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