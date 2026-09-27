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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 16:19

Aduana: a autêntica flagship, mas fora de Porto Alegre

Hemb diz que operação tem segundo maior tíquete da rede e comprova diferenciais do ponto físico frente à concorrência dos canais digitais

Hemb diz que operação tem segundo maior tíquete da rede e comprova diferenciais do ponto físico frente à concorrência dos canais digitais

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Loja de rua que vende mais que unidade de shopping center. Com origem em ponto de fábrica, mas que tem uma pegada de flagship, operação que reúne conceito de marca, coleções e muita experiência. Tudo isso é a nova Aduana, uma das redes mais tradicionais e longevas de moda masculina gaúcha, que, o que a coluna Minuto Varejo considera mais interessante: não fica em Porto Alegre. A filial, que passou por uma grande remodelação, mais que dobrou de tamanho e ainda ganhou atrativos que fazem o cliente querer ficar. A Aduana de Cachoeirinha tem tudo isso, mostrando um varejo inovador e uma carteira de compradores assídua. "Temos mais de 500 clientes recorrentes, com tíquete médio mensal de R$ 1 mil", diz Felipe Hemb, diretor da rede, que comandou também a remodelação de coleções e posicionamento da marca. O investimento também se seguiu aos impactos da enchente de 2024, com água que chegou a 1,3 metro. "A loja era só na parte da frente. Atrás tinha as máquinas de costura. Foi, então, que surgiu a ideia de aproveitar o espaço de uma maneira diferente, principalmente percebendo a necessidade daquela clientela que vinha até aqui em busca de produtos de alfaiataria", explica Hemb. A aposta na unidade não foi à toa.

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