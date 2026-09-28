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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 00:25

Maira Gatto: "CEO influenciador"

minuto varejo - jornalista palestrante maira gatto

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/MAIRA GATTO/ARQUIVO PESSOAL/JC
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Jornal do Comércio
O gestor da empresa, de fundador, sucessores a executivos de comando, pode atuar diretamente em redes sociais da marca? A jornalista Maíra Gatto acredita que, sim, e vai falar sobre isso no CDL Talks, a partir das 8h30min, na sede da entidade: "A estratégia humaniza a marca e aproxima o negócio das pessoas. Em um tempo de tanta produção de conteúdo em massa, especialmente com IA, o humano ficou ainda mais importante. Mas ainda esbarra na falta de profissionalização. Muitos donos não desenvolveram habilidade para se comunicar, mas é algo treinável. Outros ainda percebem esse lugar como um ambiente para 'fazer dancinha' e não para ganhar dinheiro. Mas apenas os influenciadores movimentam R$ 20 bilhões por ano no Brasil, sem considerar as vendas de produtos".

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