Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 20:01

Loof passa no teste e vai abrir segunda unidade em shopping do Zaffari

Barros aposta que o formato gerou mais atratividade e fluxo para empreendimentos

Barros aposta que o formato gerou mais atratividade e fluxo para empreendimentos

CÁTIA BANDEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Um ano depois de "testes" em um dos shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre, um modelo inédito de entretenimento, que combina cinema, diversão e gastronomia, será levado a outros pontos do País. O Loof Food & Fun, dos mesmos donos da rede Cinesystem e que estreou no Bourbon Country, vai ter a segunda unidade na rede de shoppings. Só que o destino não será o Rio Grande do Sul, mas São Paulo.

Notícias relacionadas