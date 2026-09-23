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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:52

No ar: Chamada final para Ganha-Ganha Farroupilha

Nínive (à esq.) reforçou impactos da campanha falando direto da entidade

Nínive (à esq.) reforçou impactos da campanha falando direto da entidade

/STUDIO PROHUB/DIVULGAÇÃO/JC
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"A ação oferece prêmios direto ao consumidor", reforça a coordenadora de marketing do SindilojasPOA, Nínive Girardi, sobre o Ganha-Ganha Farroupilha, com sorteios que totalizarão R$ 400 mil e que entra na reta final. Nínive detalha a campanha no podcast da coluna. É o segundo ano da iniciativa, que surgiu após mobilização das entidades varejistas. "É a chance de as pessoas também consumirem no comércio da cidade", valoriza a coordenadora. As compras até sábado (26) concorrem aos últimos prêmios de R$ 1 mil e R$ 75,00. Em 1º de outubro, serão sorteados cinco prêmios de R$ 10 mil cada. Para concorrer, o cliente só precisa ter cadastro no programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). "Inspirada no Ganha-Ganha, o Sindilojas aderiu ao formato e, desde o Dia das Mães, todas as campanhas de datas comemorativas ocorrem em parceria com a NFG", lembra Nínive. Assista ao Minuto Varejo Semana completo pelo canal do JC no YouTube.

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