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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 16:52

No Ponto

Loja em Nova Petrópolis terá mix de eletro a vestuário e outros itens do cardápio da rede

Loja em Nova Petrópolis terá mix de eletro a vestuário e outros itens do cardápio da rede

/GRUPO LEBES/DIVULGAÇÃO/JC
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A Lebes está abrindo duas novas lojas na Serra Gaúcha. Nova Petrópolis (foto) abriu ontem na avenida 15 de novembro no Centro. Em Flores da Cunha, a unidade abre em 7 de outubro na avenida 25 de Julho, 1829, no Centro. Na inauguração, haverá o palco da Turnê Lebes - 70 anos, 70 shows. O presidente da rede, com 300 filiais no Sul do País, Otelmo Drebes, diz que os pontos físicos aproximam a marca das comunidades. "Entender suas necessidades e oferecer soluções que, de fato, ajudam a resolver a vida", diz Drebes, sobre as operações.

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