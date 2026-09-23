Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 14:01

Gianluca Zaffari abrirá sorveteria Gian'z, 'lab' de novos formatos de gelato

Operação com a marca Gian'z na fachada chamou a atenção na rua Dinarte Ribeiro

Operação com a marca Gian'z na fachada chamou a atenção na rua Dinarte Ribeiro

SÉRGIO GALBINSKI/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A movimentação chamou a atenção em uma das ruas mais gastronômicas do bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Uma nova sorveteria está surgindo no mercado e ligada a uma grife do segmento na Capital, avisa a coluna Minuto Varejo.

Notícias relacionadas