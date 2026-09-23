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Patrícia Comunello

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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 00:59

Como é o Compras Calmas em loja da Sephora em Porto Alegre

Debora, que é autista, mostra diferentes condições que afetam momento de comprar

Debora, que é autista, mostra diferentes condições que afetam momento de comprar

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Jornal do Comércio
Em determinados horários em dois dias da semana, a luz fica menos intensa, a música é desligada e a borrifação de aromas é interrompida. A ação faz parte do projeto Compras Calmas (Quiet Hours, horas calmas, em inglês) da gigante francesa Sephora.  A coluna Minuto Varejo conferiu como é a experiência na loja mais recente aberta pela rede em Porto Alegre. 

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