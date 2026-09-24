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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:51

Marca suíça abre primeira loja de rua e na terra do chocolate artesanal

Será a primeira loja de rua da rede, além de atingir a marca de 100 operações no Brasil

Será a primeira loja de rua da rede, além de atingir a marca de 100 operações no Brasil

LINDT/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Uma marca mundial de chocolates finos acaba de desembarcar na terra das chocolatarias da Serra Gaúcha. A suíça Lindt abriu nesta quinta-feira (24) em Gramado, um dos maiores polos turísticos do Brasil, a 100ª unidade e a primeira de rua, informou a grife para o Minuto Varejo.

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