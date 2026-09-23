Croq D'or abrirá onde foi Café do Porto e Z Café

"Na Croq D'or, cada viennoiserie nasce como uma obra de arte", diz o Instagram da marca. Em breve, esses pães doces e folhados, de elaboração francesa, estarão no imóvel que foi o Café do Porto (até 2020) e Z Café (fechado em agosto). A proprietária da Croq, a chef e nutricionista Cristiane Owicki Silva, disse à coluna que pretende abrir no novo ponto em novembro. A dica sobre a novidade foi dada ao Minuto Varejo pela titular do podcast Idade não é Documento, Miréia Borges, também com o perfil @porainomoinhos. A padaria vai manter a loja na galeria vizinha para a produção. O novo endereço resolverá um "doce" problema do negócio: "O espaço atual se tornou pequeno para acompanhar o crescimento e atender às necessidades dos clientes e da produção", comenta a nutricionista. Ela lembra que foi "frequentadora e admiradora do Café do Porto e do Z Café". "Espaços que fizeram parte da minha construção como consumidora e apaixonada pelo universo das cafeterias", descreve ela:

"Poder ocupar esse endereço é uma honra e também o compromisso de respeitar sua história, dando continuidade a esse legado com a nossa identidade, dedicação e amor pela gastronomia". "Estamos preparando uma nova etapa da nossa história", avisa a empreendedora, que encara a nova empreitada como "uma resposta ao carinho e à receptividade do público de Porto Alegre desde a abertura do negócio", que estreou há apenas um ano. A loja, adianta Cristiane, será "maior, mais confortável e pensada para proporcionar uma experiência ainda mais completa aos nossos clientes". O que não vai mudar são os quitutes, "com essência francesa e o trabalho com viennoiseries autorais". A nova Croq D'or estará em área de 100 metros quadrados. A chef diz que a carta de bebidas terá novas criações autorais para harmonizar com os produtos e deixar "a experiência ainda mais especial". "Este novo espaço representa a realização de um sonho e de anos de estudo e dedicação à gastronomia", reforça a nutricionista.