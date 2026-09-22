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Patrícia Comunello

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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 11:34

Lebes abrirá duas lojas em cidades da Serra Gaúcha

Loja em Nova Petrópolis terá mix de eletro a vestuário e outros itens do cardápio da rede

Loja em Nova Petrópolis terá mix de eletro a vestuário e outros itens do cardápio da rede

GRUPO LEBES/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma das maiores varejistas do Sul do Brasil vai expandir para a Serra Gaúcha. A Lojas Lebes informou à coluna Minuto Varejo que abrirá filiais em duas cidades da região. Os destinos são Nova Petrópolis e Flores da Cunha. A rede conecta as duas estreias ao calendário de 70 anos do grupo, com braço também de logística. 

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