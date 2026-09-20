Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 10:44

Coluna de quinta

Compartilhe:
JC
JC
A nova loja de fábrica da Aduana que tem pegada de flagship e não fica em Porto Alegre. 

Notícias relacionadas