Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 10:44

No Ponto: Olympikus no Bazar Claudia Bartelle, Convenção Lojista, Tramontina, Z Café e Croq D'or

minuto varejo - Tênis exclusivo de Claudia Bartelle e Olympikus Bazar Casa Madre Ana - Olympikus Corre Max 2,

minuto varejo - Tênis exclusivo de Claudia Bartelle e Olympikus Bazar Casa Madre Ana - Olympikus Corre Max 2,

/ALEXANDRE RAUPP/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
> A Olympikus fez um tênis exclusivo para o 7º Bazar Claudia Bartelle & Friends, que será no dia 24, no Iguatemi Porto Alegre. Serão 1,6 mil pares do Olympikus Corre Max 2, a R$ 599,00 cada. A receita vai para a Casa Madre Ana. A edição especial une performance e sofisticação, com detalhes exclusivos e diferentes possibilidades de personalização. O Bazar arrecadou mais de R$ 6 milhões para a instituição nos últimos seis anos. Este ano a ação foi ampliada para coleta em lojas Breton de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e na Porto Alegre.

Notícias relacionadas