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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 10:44

Setembro tem Varejo 360, na Fecomécio-RS, e CDL Talks

Varejo 360 traz temas que podem ajudar a alinhar os negócios no desfecho de 2026

Varejo 360 traz temas que podem ajudar a alinhar os negócios no desfecho de 2026

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Na reta final de 2026, dois eventos em Porto Alegre vão aportar mais conhecimento para quem está na lida do comércio. O Varejo 360 é na quarta-feira na sede da Fecomércio-RS, e o CDL Talks vai ser no dia 29.

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