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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 00:50

Loja, café, gelato, restaurante e galeria de arte turbinam do 'Varejo' CasaCor RS

Giovanna (esq.) e Bruna conceberam a LabStore para provocar e aproximar marcas autorais do público

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A versão gaúcha da principal mostra brasileira de arquitetura e decoração está cada vez mais diversa em novas frentes de negócios. A edição de 2026, que vai até 4 de outubro (visitação de terça-feira a domingo), poderia muito bem ter uma assinatura alternativa: "Varejo CasaCor RS".

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