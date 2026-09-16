Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 00:25

No Ponto: Spoleto e Subway no Salgado Filho, CDL Mulher e TchêOfertas

Minuto Varejo Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre - novas operações praça de alimentação - Spoleto divide espaço com Subway

Minuto Varejo Aeroporto Internacional Salgado Filho - Porto Alegre - novas operações praça de alimentação - Spoleto divide espaço com Subway

/PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
> CDL Mulher, Federação Varejista do RS e CDL Bento promovem hoje o 4º Encontro da Mulher Empreendedora, que deve reunir mais de 300 participantes no Dall'Onder Grande Hotel em Bento Gonçalves, na Serra. O tema da nova edição é "A mulher que lidera o novo tempo".

Notícias relacionadas