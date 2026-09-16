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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 00:25

LabStore Casa Cor faz curadoria de marcas locais e aposta em experiência

Bruna e Giovanna falaram sobre loja no programa com Zortéa e a colunista

Bruna e Giovanna falaram sobre loja no programa com Zortéa e a colunista

/STUDIO PROHUB/REPRODUÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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O programa do Minuto Varejo está no ar com detalhes de como é a loja com venda de produtos, de calçados, itens para casa, mobiliário, como sofás e móveis, roupas, acessórios e óculos, na mostra de arquitetura e decoração Casa Cor, que ocupa o antigo terminal de passageiros do Salgado Filho.

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